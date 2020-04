Blandet dag på Wall Street

Det var blandet på Wall Street torsdag. En av de tre toneangivende indeksene steg.

Nyheter knyttet til en coronamedisin skapte store svingninger. På et tidspunkt var Dow Jones opp rundt to prosent, men mistet mesteparten av oppgangen fort da Financial Times meldte at coronamedisinen til Gilead Sciences skuffet i sin første randomiserte studie.

Et dokument som ved en feil ble publisert av Verdens helseorganisasjon torsdag viste at medisinen ikke hadde virkning på pasientene på den randomiserte studien fra Kina, ifølge FT.

Kort tid etterpå spratt imidlertid markedet noe tilbake da Gilead kommenterte rapporten fra Verdens helseorganisasjon.

- Ettersom denne studien ble avsluttet tidlig på grunn av lav deltagelse, klarte den ikke å muliggjøre statistisk meningsfulle konklusjoner. Som sådan er studieresultatene ikke entydige, selv om trender i dataene antyder en mulig fordel for Remdesivir, spesielt blant pasienter som ble behandlet tidlig i sykdommen, skrev Gilead, ifølge CNBC.

De ferske arbeidsmarkedstallene var også i fokus torsdag. Tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viste at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 4.427.000 i forrige uke.

På forhånd var det ventet at antall jobless claims skulle være 4.200.000, ifølge Direkt Makro.

Ellers viste ferske tall torsdag at foreløpig sammenstilte tall for innkjøpssjefsindeks (PMI) i USA var 27,4 i april, mot 40,9 foregående måned.

Dow Jones steg 0,17 prosent til 23.515,26.

13 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Blant vinnerne var oljegigantene Exxon Mobil og Chevron som steg 3,13 og 2,82 prosent på kraftig oppgang i oljeprisene.

Boeing steg 1,96 prosent til tross for å ha blitt saksøkt av et leasingselskap fra Kuwait for 336 millioner dollar på beskyldinger om at flyprodusenten hadde nektet å betale tilbake forhåndsbetalinger for en kansellert flyordre, ifølge CNBC.

Caterpillar steg 1,96 prosent.

Taperne ble McDonalds og Walmart som falt 2,38 og 2,33 prosent.

Nasdaq endte tilnærmet flatt med et fall på 0,01 prosent til 8.494,75.

Videokonferanseselskapet Zoom Video Communications fortsatte himmelferden og steg 12,54 prosent. Selskapet tjener stort på at nedstigninger av land skaper etterspørsel for videoløsninger.

Amazon steg 1,52 prosent, mens Netflix steg 1,25 prosent.

Tesla falt 3,62 prosent.

S&P 500 falt 0,05 prosent til 2.797,80.

Blant vinnerne var reiselivsaksjer som Las Vegas Sand og Royal Caribbean Cruises som steg 12,09 og 8,62 prosent.

Oljeservicegiganten Halliburton steg 8,38 prosent.

Godteriprodusenten Hersheys falt 4,46 prosent på skuffende kvartalstall.

VIX, eller fryktindeksen, falt 3,29 prosent til 40,60.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 4,87 prosent til 21,75 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 20,83 prosent til 17,32 dollar per fat.

Både den korte og de lange rentene falt torsdag. 2-åringen falt 0,4 basispunkter til 0,21 prosent, mens 10-åringen falt 2,7 basispunkter til 0,6 prosent. 30-åringen falt 4,4 basispunkter til 1,18 prosent.

Gullprisen er opp 0,77 prosent til 1.751,60 dollar per unse.