Intel-aksjen faller etter kvartalsrapport

Intel-aksjen faller over fem prosent i etterhandelen på Wall Street torsdag. Det skjer etter at selskapet la frem tall for første kvartal som ble bedre enn ventet, men varslet at resultatene ville bli svakere i andre kvartal.

Inntjeningen per aksje endte på 1,31 dollar i første kvartal, opp fra 0,87 dollar i fjor. Analytikerne hadde på forhånd ventet 1,28 dollar, ifølge Marketwatch.

Inntektene beløp seg til 19,8 milliarder dollar, opp fra 16,06 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Her var det ventet 18,67 milliarder dollar.

Samtidig varsler selskapet at det venter et resultat per aksje på 1,10 dollar i andre kvartal. Dette var under analytikernes forventning på 1,20 dollar.

Ifølge Marketwatch har 16 av 44 analytikere som følger aksjen kjøpsanbefaling, mens 23 har hold og fem har selg.