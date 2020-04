Strateg: – Investorer burde forvente mer volatilitet

– Investorer burde forvente mer volatilitet på alle måter nå som vi prøver å prise inn noe vi aldri har opplevd før, sier Hannah Anderson, global markedsstrateg i JP Morgan Asset Management, ifølge Financial Times.

Hun legger til at volatilitet ikke er noe grunn til å holde seg unna investeringer.

Nyheter knyttet til en coronamedisin skapte store svingninger på Wall Street. På et tidspunkt var Dow Jones opp rundt to prosent, men mistet mesteparten av oppgangen fort da Financial Times meldte at coronamedisinen til Gilead Sciences skuffet i sin første randomiserte studie.

Et dokument som ved en feil ble publisert av Verdens helseorganisasjon torsdag viste at medisinen ikke hadde virkning på pasientene på den randomiserte studien fra Kina, ifølge FT.

Kort tid etterpå spratt imidlertid markedet noe tilbake da Gilead kommenterte rapporten fra Verdens helseorganisasjon.

– Ettersom denne studien ble avsluttet tidlig på grunn av lav deltagelse, klarte den ikke å muliggjøre statistisk meningsfulle konklusjoner. Som sådan er studieresultatene ikke entydige, selv om trender i dataene antyder en mulig fordel for Remdesivir, spesielt blant pasienter som ble behandlet tidlig i sykdommen, skrev Gilead, ifølge CNBC.

Det jobbes med rundt 70 vaksiner mot viruset på verdensbasis, og flere er i gang med å teste allerede. Samtidig har en rekke land planer om å gjenåpne gradvis.

Mark Jolley i CCB International Securities sier til CNBC at markedet tenker kortsiktig og tror på at sentralbankene kan spytte inn ubegrenset med støtte.