Investeringsdirektør tviler på sterk oppsving i aksjer

– Den oppgangen vi har sett de siste ukene tror jeg ikke kommer til å fortsette i samme takt fremover, sier investeringsdirektør Bjørn Roger Wilhelmsen til Finansavisen fredag formiddag, og fortsetter:

– Det er fordi jeg ser veldig stor usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen, og spesielt hvor lenge virussituasjonen kommer til å pågå.

Han mener en gradvis gjenåpning av økonomien, vil være helt avgjørende for økonomien.

– Hele den økonomiske krisen vi er i nå er forårsaket av tilstramming av virkemidler for å begrense smitte og nedstengning av økonomien. Det er helt avgjørende at vi får en åpning nå, sier Wilhelmsen, men understreker at det må skje gradvis.

– Gjør man det for raskt kan man risikere at smitten kommer tilbake i andre halvår, og da kan det bli ny runde med nedstengninger, mener investeringsdirektøren.

Men gradvis gjenåpning, og usikkerhet rundt videre smittespredning, tviler han på sterk børsoppgang.

– Jeg har problemer med å se at det kommer til å bli et sterkt økonomiske oppsving i løpet av sommeren og andre halvår. Og av samme grunn har jeg vanskelig for å tro at det blir et sterkt oppsving i aksjemarkedene de neste månedene, sier Wilhelmsen.

– Hva vil en ny runde med smitteoppblomstring bety for børsene?

– Det vil være veldig negativt. Da kommer vi til å få et nytt fall, og teste de lave nivåene vi hadde i mars.