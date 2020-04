Senior Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken kommenterer de ferske BNP-tallene for mars fra SSB fredag morgen.

– De viser hvordan norsk økonomi har blitt rammet av coronakrisen, sier Hov, og fortsetter:

– Økonomien falt med vel 6 prosent i mars, og det gjorde at veksten ble negativ i hele første kvartal.

Han mener det sier seg selv at tallene som etterhvert vil komme for andre kvartal vil vise et desto dypere fall enn hva som ble situasjonen for første kvartal.

– Ikke overraskende er det tjenestesektoren som er hardt rammet, det har vi allerede sett i tallene fra arbeidsmarkedet.

Han peker på at hvis man ser på situasjonen lenger frem, venter både Handelsbanken og SSB at veksten begynner å ta seg noe opp igjen, men at det er langt opp til det som var utgangspunktet.

– Vi ser også av de nye prognosene som SSB la frem i dag for norsk økonomi, at de forventer at norsk økonomi vil være i en økonomisk nedtur hele veien frem til 2023, sier Hov.

Ifølge seniorøkonomen betyr ikke det at det ikke vil være positiv vekst i perioden, men at kapasitetsutnyttelsen vil være lavere enn normalt.

– Med dette bildet blir det fortsatt lave renter. Vi tror at Norges Bank kommer til å kutte renten en gang til, slik at vi ender med en styringsrente på null prosent.

