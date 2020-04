Bred nedgang i Europa

Nyheter knyttet til en coronamedisin skapte store svingninger på Wall Street. På et tidspunkt var Dow Jones opp rundt to prosent, men mistet mesteparten av oppgangen fort da Financial Times meldte at coronamedisinen til Gilead Sciences skuffet i sin første randomiserte studie.

Negativ stemning

Den negative stemningen smittes over til de store Europa-børsene fredag.

DAX-indeksen er ned 1,55 prosent, som vil si at indeksen er ned nesten 22 prosent for året.

Milano-børsen svekkes med 1,22 prosent og er ned 28,5 prosent for året.

Paris-børsen faller 1,47 prosent, og har tapt seg 26,6 prosent i 2020.

I Amsterdam er det fall på 1,16 prosent for dagen. Brussel-børsen stuper 2,36 prosent. Lisboa-børsen er ned 1,54 prosent. I Stockholm er børsen 1,38 prosent i rødt, mens i Moskva er det nedgang på 1,21 prosent. Oslo Børs er ned 1,56 prosent.

Verst i Europa går det med olje- og gassektoren, som ern ed 2,23 prosent på STOXX EU600.

Tester og vaksiner

Håpet om Gilead Sciences coronamedisin skapte god stemning på børsene nylig, men et dokument som ved en feil ble publisert av Verdens helseorganisasjon torsdag viste at medisinen ikke hadde virkning på pasientene på den randomiserte studien fra Kina, ifølge FT.

Kort tid etterpå spratt imidlertid markedet noe tilbake da Gilead kommenterte rapporten fra Verdens helseorganisasjon.

– Ettersom denne studien ble avsluttet tidlig på grunn av lav deltagelse, klarte den ikke å muliggjøre statistisk meningsfulle konklusjoner. Som sådan er studieresultatene ikke entydige, selv om trender i dataene antyder en mulig fordel for Remdesivir, spesielt blant pasienter som ble behandlet tidlig i sykdommen, skrev Gilead, ifølge CNBC.

Det jobbes med rundt 70 vaksiner mot viruset på verdensbasis, og flere er i gang med å teste allerede. Samtidig har en rekke land planer om å gjenåpne gradvis.