Konsernsjef og -direktør i Yara med innsidehandel

Yara-konsernsjef Svein Tore Holsether kjøpte i dag 3.000 aksjer i eget firma, går det frem av en børsmelding.

Prisen per aksje var 341,70 kroner og totalprisen endte dermed på like over 1 million kroner.

Etter kjøpet eier Holsether 37.613 aksjer i eget selskap.

Han er ikke den første i ledelsen som i dag laster opp innad i Yara.

Konserndirektør for strategi- og forsyningskjeder Pablo Barrera Lopez i Yara har fredag kjøpt 1.000 aksjer i Yara til 344,263 kroner pr aksje.

Etter transaksjonen eier Lopez 4.837 aksjer.