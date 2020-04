Oljeprisen gir grønne Wall Street-futures

Det ser ut til at Wall Street fortsetter oppover etter det ekstreme fallet i oljeprisen i starten av uken.

I skrivende stund er S&P 500-futures opp 0,51 prosent, mens terminkontraktene på Dow Jones og Nasdaq er opp henholdsvis 0,55 og 0,36 prosent.

Økningen skyldes i stor grad at oljeprisen etter historisk lave nivåer endelig ser ut til å jevne seg ut.

Ved 14.30-tiden er Brent-oljen opp 0,5 prosent til 21,68 dollar. WTI-oljen står i 17,18 dollar opp 0,5 prosent. På bare tre dager er den amerikanske lettoljen opp hele 40 prosent.

Ny krisepakke

Sent torsdag kom House of Representatives med en høyst ettertraktet krisepakke på 484 milliarder dollar. Blant annet går 320 milliarder av disse skal gå til å hjelpe små bedrifter. 75 milliarder går til sykehus og 25 milliarder til coronavirus-testing.

Dette er med på å løfte positiviteten blant investorene.

Det amerikanske finansselskapet American Express leverte et justert resultat på 1,98 dollar per aksje i første kvartal, til tross for nedgang i driftsinntektene. Aksjen løfter seg 2,1 prosent på førmarkedet.

Verizon stiger med 0,5 prosent etter den første kvartalsrapporten kom i dag, til tross for at den melder om dårligere salg av enheter.