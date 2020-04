Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,5 prosent og står i 8.534,58 poeng mens Dow Jones står i 23.674,54 poeng etter en oppgang på 0,7 prosent.

Ny krisepakke

Torsdag kom Representantenes hus med en ettertraktet krisepakke på 484 milliarder dollar. Knut A. Magnussen minner i fredagens rapport fra DNB Markets om at totalen nærmer seg 3.000 milliarder.

I EU ble statslederne i går enige om å etablere et stort krisefond som kan brukes til å få fart i økonomien fremover.

«Det kan saktens trenges. ECB anslår et BNP-fall i år på fra 5-15 prosent i år», skriver Magnussen.

Olje

Fredag ettermiddag omsettes WTI-oljen for 17,46 dollar fatet, opp 2,2 prosent.

«Ubalansen i oljemarkedet er fortsatt stor, derfor forventer de fleste nå at «alle» verdens oljeprodusenter vil enes om å strupe produksjonen ytterligere», skriver Roger Berntsen i fredagens rapport fra Nordnet.