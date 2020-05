– Aldri opplevd større usikkerhet

– Usikkerheten i aksjemarkedet har knapt vært større enn den er nå. Jeg må innrømme at jeg frykter at markedet har undervurdert faren for at det kommer en ny smittebølge, sier Solstad-Nøis.

Direktøren i Sparebanken Nord-Norge Markets kan flere ganger daglig veksle mellom å være positiv og negativ til aksjemarkedet.

– Det som gjør meg positiv er den enorme handlekraften som sentralbankene og myndighetene har vist. Stimuleringstiltakene inne i økonomien har vært meget solide, og det skal de har full honnør for.

Det som gjør at pessimismen til tider tar an er at man fortsatt ikke har fått helt kontroll coronapandemien.

– Vi får bare krysse fingrene for at det kommer en effektiv vaksine eller at det i det minste kommer en testmetode som er enklere og raskere å utføre enn den vi har i dag.

Anbefalinger + Yara + Sparebanken Nord-Norge + DNB + Storebrand – Norwegian – SAS – Riggaksjer

Kan nå 800

Solstad-Nøis er helt sikker på at Oslo Børs ikke vil kunne klatre opp mot 900 poeng før årsskiftet, men at børsen kan nå 800 mener han ikke er umulig.

– Mitt «best-case-scenario» er 800 poeng innen utgangen av året. Skal børsen dit må man imidlertid får litt mer fart på økonomien og ikke minst en opptur i oljeprisen, sier han.

SNN-direktøren mener at Yara peker seg ut som et godt kjøp.

– Yara er et meget solid selskap som vil komme godt ut av coronakrisen. Selskapet har produkter som er etterspurt og selskapet er svært godt drevet. Det meste tyder dessuten på at utbytte kommer til å bli holdt godt opp.

GLAD I FINANSAKSJER: Tom Robin Solstad-Nøis.

Liker finansaksjer

Sparebanken Nord-Norge er også denne gangen med på anbefalingslisten til Solstad-Nøis.

– Sparebanken Nord-Norge fortsetter å levere greie tall og er en solid og defensiv aksje.

Han mener at også DNB er et godt kjøp.

– Her er det selvfølgelig usikkerhet med hensyn på eventuelle tap, men DNB er svært solid kapitalisert og vil sannsynligvis komme seg greit igjennom krisen.

Dagens lavrenteregime er ikke et drømmescenario for forsikringsselskapene, men Solstad-Nøis har likevel Storebrand blant sine favoritter.

– Aksjen har gått kraftig opp den seneste måneden, men er fortsatt ned over 35 prosent siden årsskiftet. Jeg mener at Storebrand er attraktiv på dagens kursnivåer selv om det lave rentenivået ikke er positivt for selskapet.

På salgssiden er det lite nytt under solen fra Solstad-Nøis.

– Vi anbefaler fortsatt salg av Norwegian, SAS og riggselskapene, sier han.