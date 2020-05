Goldman Sachs tror på ny oljepriskollaps

Tidlig fredag kveld var det litt optimisme å spore i oljemarkedet og nordsjøoljen steg markant til langt opp på 22-tallet. Men sjefanalytiker Jeffrey Curie i Goldman Sachs kom samme kveld med dystre spådommer, ifølge Oilprice.com.

I en fersk rapport skriver Currie at det vil komme en ny oljepriskollaps om tre til fire uker. Prisfallet vil komme når kontraktene for levering av olje i juni lukkes.

Det samme skjedde da mai-kontraktene ble lukket og kjøpere fikk betalt over 36 dollar pr. fatet for å overta kontrakter på amerikansk lettolje (WTI).

Sjefanalytikeren understreker at oljemarkedet er fullstendig ute av balanse, og at oljeproduksjonen fortsatt er mye større enn etterspørselen på tross av et historisk kutt på nesten ti millioner fat pr. dag fra Opec.

Ifølge nyhetsbyrået trekker han også frem at den globale lagringskapasiteten er nærmest sprengt, og Currie mener oljeprisen kun kan gå en vei – nemlig bratt nedover.