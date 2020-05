DNB-økonom: Kan være duket for nye nedturer

Bank of Japan gikk i natt til steget å fjerne grensene for kjøp av statsobligasjoner og økte i tillegg mulighetene for å kjøpe selskapsobligasjoner ved å øke beholdningsgrensen til 20 trillioner yen.

Med nok en stimulansepakke i ryggen har asiatiske aksjemarkeder startet uken positivt, med Nikkei opp 2,42 prosent, Hang Seng 1,64 prosent og CSI300 1,06 prosent i skrivende stund.

Oljeprisen, Brent ICE, var igjen over 20 dollar mot slutten av forrige uke og ligger i skrivende stund på 21 dollar.

Kronen, som har svingt mellom 11,70 og 11,10 mot Euro den siste måneden, har ligget rundt 11,50 i morgentimene mandag.

Duket for nye nedturer?

Aksjemarkedene har steget veldig i april og reversert store deler av fallet fra mars.

En av forklaringene på dette kan ifølge seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets være at markedene har troen på at myndighetenes stimulansepakker, i samspill med tidlig gjenåpning av økonomiene, kan redde selskapene fra store tap.

«Andre peker igjen på at markedet nå er priset høyt i forhold til inntjening og at det dermed kan være duket for nye nedturer etter hvert som inntjeningstallene tikker inn», skriver Berg i en oppdatering mandag.