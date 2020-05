Bedre enn ventet til tross for omsetningssvikt

Kongsberg Automotive satte i midten av april opp tre ulike scenarioer (lav - medium - høy) for hvordan tiden fremover kommer til å bli med tanke på covid-19.

Konsernet så for seg at omsetningen ville falle, sammenlignet med 2019, til mellom 818,2 (lav) og 914,6 (høy) millioner euro i 2020 – ned fra 1.161 i 2019 – og ende på mellom 1.043 og 1.091 millioner euro i 2021.

Nå har det gått under to uker, og ledelsen i Kongsberg Automotive ser allerede nå at de er nødt til å sende ut en oppdatering.

Ny tall viser at inntektene i april blir litt høyere enn de tok utgangspunkt i noen av scenarioene. Ledelsen i Kongsberg Automotive hadde sett for seg et inntektstfall på 73 prosent i april, men det ligger an til å bli "bare" 68 prosent.

I tillegg har konsernet fått godkjent statlige tilskudd i ulike land, derfor har de sendt ut en oppdatering for 2020 på de ulike scenarionene.

Nå forventer konsernet at omsetningen vil lande på mellom 832,5 millioner euro (lav) og 914,6 millioner (høy).