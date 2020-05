Sjeføkonom Holvik: Må forvente strenge restriksjoner ut neste år også

Selv om økonomiene gradvis vil åpnes, vil aktiviteten bli betydelig mindre enn det vi er vant til, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank1 Gruppen.

«Vi tror det vil ta svært lang tid før det vil åpnes for vesentlig mer reiser, og at vi må forvente strenge restriksjoner ut neste år også», skriver Holvik i en oppdatering mandag.

Bedre kontroll

Holvik peker på at de hardest rammede landene i Europa ser ut til å ha fått bedre kontroll over smitten. I Spania fikk barn ta seg en tur ut i helgen, etter å ha vært inne i seks uker, og Italia har annonsert at de vil lette på restriksjonene om en uke.

«Det vil gi en viktig erfaring i hva som skjer når en gradvis skal åpne opp økonomiene igjen», skriver sjeføkonomen.

I USA lanserte Andrew Mark Cuomo, guvernøren i New York, en plan for hvordan de vil åpne opp New York igjen rundt 15. mai, forutsatt at antall som legges inn på sykehus fortsetter å falle frem til 15. mai. De vil da starte med bygg- og anleggsvirksomhet i delstaten utenfor selve byen New York.

«Antall som legges inn på sykehus og som er på intensiv pleie er fallende, og Cuomo sa at de nå trolig er forbi den verste fasen etter at New York har vært i Lock Down siden 20. mars», skriver Holvik.

Cuomo sa videre at ved en åpning 15. mai, vil det gå to uker før en åpner videre opp økonomien, for på den måten å se hvordan smitten utvikler seg med mer aktivitet.