Arctic positive til banksektoren - røper sine favoritter

Arctic Securities ser lyst på banksektorens på dagens nivåer, gjengir TDN Direkt.

«Vi fortsetter å være positive til de fleste norske banker til disse nivåene. Vi erkjenner at 2020 vil bli et utfordrende år, spesielt med høyere usikkerhet knyttet til lånetap, potensielt større press på netto renteinntekter (både grunnet marginer og vekst), og det er risiko knyttet til forventet utbytte for 2020», skriver meglerhuset.

Arctic Securities røper at toppvalgene deres innen sektoren er DNB, Sbanken og SpareBank 1 Nord-Norge.

På lengre sikt mener Arctic at verdsettingsnivåene til også Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank 1 SMN og Sparebanken Møre er attraktive, ifølge TDN Direkt.