Amerikanske giganter skal ut i ilden denne uken

Og denne uken skal en rekke av teknologigigantene vise frem sine tall for første kvartal. Det er stor spenning til resultatene og hvor mye coronaviruset rakk å skade kvartalet. Det ventes at den virkelige skaden først kommer i andre kvartal.

Tirsdag skal Alphabet, som står bak Google, legge frem sine tall etter at Wall Street har stengt.

Før børsåpning onsdag skal Spotify legge frem sin rapport. Det samme gjelder Boeing og Mastercard. Etter stengetid er det mye å følge med på onsdag. Da er det Tesla, Facebook, Microsoft og Ebay sin tur blant annet.

Før åpningstid torsdag står McDonalds, Twitter, Nokia og American Airlines klare. Etter Wall Streets stengetid er det klart for Amazon, Apple, VISA og Gilead Sciences. På fredag før åpningstid skal Exxon Mobil vise frem sitt regnskap.

Samtidig planlegger flere og flere land gradvis gjenåpning. Hvordan dette vil påvirke smittespredningen vil investorene følge nøye med på.

– Den største risikoen for aksjemarkedet er at en gjenåpning av den amerikanske økonomien vil gi en økning i coronasmittede, og at man må gjøre nye tiltak, sier Marc Chaikin, konsernsjef i Chaikin Analyitcs, ifølge CNBC.