Spår ny oljekollaps: – Jordskjelvet er foran oss

Oljeprisene er fortsatt under press.

Mandag morgen var Brent-oljen ned over 5 prosent, mens amerikansk lettolje falt nærmere 12 prosent.

– Overskuddet fortsetter og trykket mot nedsiden fortsetter. Lagrene fortsetter å stige og raffineriene får stadig økende problemer med å plassere sine oljeprodukter - enten til kunder, på lager eller på flytende lager, kommenterer råvaresjef i SEB, Bjarne Schieldrop til Finansavisen mandag.

– Så langt har etterspørselen falt mye mer enn det raffineriene har stengt ned. Raffineriene tvinges nå til å redusere eller stenge ned aktiviteten sin.

Råvaresjefen peker på at det nok er en del aktører i oljeverden som ser på det som skjedde på mandag for en uke siden, da WTI mai-kontrakten stengte på minus 37,63 dollar fatet, som da markedet «krasjet».

– Nå tror de markedet skal oppover, og hiver seg på for å kjøpe ETF'er i olje, kommenterer Schieldrop.

Den taktikken kan være feilslått, mener han.

– Faktum er at vi har like stort overskudd i dag som for en uke siden. Hendelsen forrige uke var ikke det som tvang tilbud og etterspørsel til å balansere seg. Vi kjører fortsatt med et stort overskudd, lagrene stiger og prisene fortsettes å presses ned inntil vi faktisk får det «jordskjelvet» som skal balansere tilbud og etterspørsel, sier Schieldrop, og legger til:

– Sånn sett kan vi si at hendelsen forrige mandag var et «forskjelv». Det var ikke selve jordskjelvet. Det er fortsatt foran oss.

Han spår det kan skje i løpet av de kommende tre-fire ukene.

– Produsentene har ikke lyst til å stenge produksjon. Det er høye kostnader og veldig upraktisk å stenge ned - for så å skulle åpne igjen. Derfor holder de produksjonen gående så lenge som mulig, sier Schieldrop, og legger til:

– De vil ikke stenge ned før de faktisk ikke klarer å plassere produksjonen hverken hos raffinerikonsumenter, på lager eller flytende lager.

Kl.11:45 står et fat Brent-olje i 20,6 dollar, ned 6,28 prosent.