Mot solid oppgang på Wall Street

Førhandelen indikerer at det skal bli en hyggelig ukestart på New York-børsene.

Dow Jones er opp 1,08 prosent i førhandelen, mens S&P 500 løftes med 1,06 prosent og Nasdaq Composites futures er opp 1,35 prosent.

Det er positivitet i markedene mandag. Børsene i Europa løftes også, og i Japan var det stor oppgang etter at Den japanske sentralbanken, Bank of Japan, besluttet i morges å holde renten i landet uendret på -0,10 prosent.

Samtidig ble det bestemt at at de pengepolitiske lettelsene skal styrkes gjennom blant annet en doblig av kjøp av selskapssertifikater- og obligasjoner, samt at kjøp av japanske statsobligasjoner skal økes.

Investorene virker også å se positivt på at flere og flere land nå planlegger gradvis gjenåpning etter at smittetoppen ser ut til å være nådd - hvert fall for denne gang.

Senere denne uken skal en rekke store selskap, som Boeing, Amazon, Facebook, Tesla, Apple og Microsoft, rapportere regnskap for første kvartal.

Det er også fokus rettet mot rentemøte i Federal Reserve og Den europeiske sentralbanken henholdsvis onsdag og torsdag.