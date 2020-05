General Motors (GM) har bestemt seg for å droppe utbytte for første kvartal. Dette innfører de som et sparetiltak for på grunn av coronaviruset, skriver TDN Direkt. GM skriver i en melding mandag at de også tar en pause fra tilbakekjøpsprogrammet av egne aksjer som selskapet hadde satt i gang med.

For å bedre selskapets likviditet har GM fått forlenget en treårig rullerende kredittavtale for 3,6 milliarder dollar til april 2022.