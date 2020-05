Det var bred oppgang på Wall Street mandag. Alle de tre toneangivende indeksene steg.

Som årsak til oppgangen peker CNBC blant annet på håp om en raskere åpning av økonomien. Flere amerikanske stater har nå begynt å løfte på restriksjonene, og markedet vil følge nøye med på utviklingen i antall smittetilfeller.

- Det er en forsiktig optimisme for at økonomien på tvers av landet beveger seg mot omstart, sa Robert Pavlik i SlateStone Wealth til Reuters.

- Ytterligere globale stimuluspakker, avtagende Covid-19 tilfeller, og tegn til at vi returnerer til normalen er utvilsomt gode nyheter i dette markedet. Når det er sagt, er økonomien langt fra gangform akkurat nå, den krabber sakte tilbake, sa Mike Loewngart i E-Trade til CNBC.

Ellers starter resultatsesongen for alvor denne uken, og markedet retter naturligvis fokuset mot kvartalstallene. Store selskaper som Apple, Amazon, Microsoft, Boeing, Ford og General Electric skal i ilden denne uken.

For S&P 500-indeksen overordnet venter analytikerne en nedgang i inntjeningen i første kvartal på om lag 15 prosent og for energisektoren ventes det et fall i inntjeningen på 68 prosent, ifølge Reuters.

Møtet i Federal Reserve på onsdag vil også være i fokus denne uken.

Dow Jones steg 1,51 prosent til 24.133,78.

24 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Blant vinnerne var 3M og Walt Disney som steg 4,45 og 4,85 prosent.

Storbankene Goldman Sachs og JP Morgan steg 3,74 og 4,15 prosent på stigende renter.

Caterpillar steg 0,99 prosent til tross for at Morgan Stanley nedgraderte aksjen til underweight fra equal-weight, ifølge CNBC.

Blant taperne var Walmart som falt 0,93 prosent.

Nasdaq steg 1,11 prosent til 8.730,16.

Amazon falt 1,42 prosent, mens Facebook falt 1,35 prosent.

Tesla steg 10,15 prosent etter at CNBC meldte at elbilprodusenten hadde bedt ansatte ved en fabrikk i California returene til jobb på onsdag. Tesla legger ellers frem kvartalstall på onsdag.

Netflix falt 0,85 prosent.

Beyond Meat, som produserer plantebaserte kjøtterstatninger, falt 8,41 prosent etter at UBS nedgraderte aksjen fra hold til selg, ifølge CNBC.

S&P 500 steg 1,47 prosent til 2.878,48.

Blant vinnerne var klesgigantene Gap og Nordstrom som steg 12,90 og 13,68 prosent.

Cruiseaksjene Royal Caribbean og Carnival steg 10,68 og 8,90 prosent.

Blant taperne var American Airlines som falt 2,81 prosent.

VIX, eller fryktindeksen, falt 8,24 prosent til 32,97.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen ned 9,01 prosent til 20,0 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 24,02 prosent til 13,16 dollar per fat.

De lange rentene steg mandag. 10-åringen steg 4,8 basispunkter til 0,65 prosent, mens 30-åringen steg 7,7 basispunkter til 1,25 prosent.

Gullprisen er ned 0,48 prosent til 1.727,20 dollar per unse.