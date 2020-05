Skanska knuser forventningene

Det var på forhånd ventet at den svenske entreprenøren skulle få et solid driftsresultat, med et overskudd på 1.421 millioner svenske kroner. Det viste tall fra Infront.

Skanska knuste i stedet forventningene, og endte opp med et driftsresultat på 2.901 millioner svenske kroner i første kvartal. Noe som kan kalles en kraftig oppgang fra 488 millioner i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt kom driftsinntektene på 41.166 millioner svenske kroner. Opp fra 35.102 millioner i første kvartal 2019. Her var det ventet at Skanska skulle få inn 38.410 millioner kroner.