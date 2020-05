Telenor fortsetter satsingen på alle hovedprogrammer

Telenor fortsetter ifølge finansdirektør Jørgen Arentz Rostrup med satsingen på alle hovedprogrammer de har, enten det er moderniseringsprogrammet, investeringsprogrammet eller nettutbygging. Tempoet kan som følge av Covid-19 derimot være noe lavere, skriver TDN Direkt.

Finansdirektøren viser til at selskaper har nedjusert guidingen for 2020, og legger til at Telenor tror at de skal kunne opprettholde planer og perspektiv for året hva gjelder kontantstrømmen.

– Også er det mulig at tempoet i det, som tempoet i alt annet rundt oss akkurat nå, blir noe annerledes enn det vi hadde i årsplan, sier han, ifølge nyhetsbyrået.

Arentz Rostrup poengterer at selskapet har kommet til den enerkjennelsen, slik som de fleste andre, at 31. desember ikke nødvendigvis er der en skal gjøre alle målingene og gjøre alle vurderingene opp mot.

– Så noen av våre programmer i november går kanskje til februar eller mars, men vi tror ikke det rokker ved noe av det kundene etterspør. Og vi tror ikke at det rokker ved det fundamentale med inntjeningen eller med kontantstrømmen i selskapet, sier han.

Under kvartalspresentasjonen sa Telenor-sjefen Sigve Brekke at den endringen man så fra midten av mars, med henvising til Covid-19-effekter, vil fortsette inn i andre kvartal. Selskapet understrekte at det er stor usikkerhet knyttet til virusutbruddet, og at mye avhenger av varigheten på pandemien og myndigheters beslutninger.