– Det var et veldig spesielt kvartal, med alle ingredienser i samme kvartal sier konsernsjef i ABG Sundal Collier, Jonas Ström når han kommenterer førstekvartalstallene til Finansavisen, og fortsetter:

– Da jeg presenterte fjerdekvartalstallene var vi en helt annen verden. Det var rekordresultat etter finanskrisen for 2019, markeder som fortsatt opp, en risikoappetitt på topp, en solid pipeline av transaksjoner, som vi fortsatte på inn i første kvartal. Så kom corona i mars, som ikke bare rammet våre vanlige liv, men også finansmarkedene.

Konsernsjefen forteller de måtte gjøre en rask omstilling.

– Vi måtte se på hva vi kunne gjøre for å hjelpe våre kunder, som i noen tilfeller havnet i vanskelige situasjoner fra et likviditetsperspektiv, og andre tilfeller måtte allokere om risiko, sier Ström og vektlegger at meglerdelen har spilt en avgjørende rolle i denne fasen.

– Meglervirksomheten i kombinasjon med andre transaksjoner, gjorde at vi tross alt kunne levere et bra resultat, 13 prosent opp på topplinjen fra samme kvartal i fjor. All-in-all et bra resultat, sier Ström, som også viser til det var et bra kvartal også for oppkjøp og fusjoner.

– Jeg syns vi kan være fornøyd med dette resultatet, samtidig som vi er ydmyke for at vi ikke er gjennom krisen. Det er «for tidlig å rope hej», sier Ström.



Coronakrisen har også åpnet for flere muligheter - og ABG-sjefen trekker blant annet frem restruktureringer.

– Vi er en av to rådgivere for i restruktureringen av Norwegian Air Shuttle. Og det er en stor oppgave.

I tillegg ser han også vekst innen rettede emisjoner.

– Kaptalmarkedet er ikke stengt. Det finnes muligheter, sier Ström.



Se hans kommentar til førstekvartalstallene i videoen øverst i artikkelen.