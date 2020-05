Wall Street snur ned med oljeprisen

De ledende indeksene åpnet solid opp med 1,1 til 1,5 prosent. Men ved 18.15-tiden har vinden snudd.

Dow Jones syner 0,16 prosent til 24.102,55 poeng.

S&P 500 faller 0,32 prosent til 2.869,82 poeng.

Nasdaq Composite er ned 1,04 prosent til 8.714,41 poeng.

Nedgangen på Wall Street skjer samtidig som oljeprisen faller igjen.

Samt at USAs smitteekspert Anthony Fauci tirsdag kveld norsk tid sier at viruset helt sikkert vil komme tilbake selv når tilfellene begynner å stabilisere seg. Han sier det kanskje aldri vil forsvinne, og advarte mot å åpne stater og virskomheter for tidlig.

Oljeprisen faller

Prisen på olje har endret seg mye denne tirsdagen. Rundt børsens stengetid sto et fat brentolje i 21,06 dollar pr. fat. Høyeste intradag var et fat i 21,18 dollar fatet, mens på det laveste kostet et fat 18,71 dollar. Ved 18-tiden koster et fat brentolje 20,09 dollar, opp 0,54 prosent for dagen.

WTI-oljen ligger på 12,08 dollar fatet, ned 7,10 prosent for dagen. WTI-oljen ble omsatt for 13,25 dollar pr. fat, opp 1,86 prosent, da Oslo Børs stengte.

Frykter negative priser igjen

Ifølge Bloomberg er forklaringen på volatiliteten at det igjen fryktes negative priser på olje, slik som skjedde med WTI-oljen sist uke.

– Det kommer til å skje det samme med juni-kontrakten som med mai-kontrakten. Det kan gå i 20 dollar fatet, det kan gå til fire dollar fatet. Det kan gå til negative priser. Det er enestående tider, sier Tariq Zahir i Tyche Capital Advisors ifølge Bloomberg.

Rystad Energy tror også det kan bli negative priser igjen.

«Negative priser var en normal utvikling og konsistent med det vi har advart om lenge. Når ingen vil ha oljen som produseres, og det ikke er noe sted å lagre den, er det ingen som vil ha noe med den å gjøre», skriver Bjørnar Tonhaugen, analytiker i Rystad Energy i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.