Marius Gonsholt Hov: – Forventer at renten blir liggende på dette nivået i overskuelig

Federal Reserve skal ha rentemøte i dag, samt at det skal annonseres BNP-tall for 1. kvartal. Styringsrenten er pr. nå på intervallet 0,00 til 0,25 prosent.

«For vår del forventer vi at renten blir liggende på dette nivået i overskuelig fremtid. Det etterlyses imidlertid at Jerome Powell (sentralbanksjef) kan være noe mer konkret enn han har vært til nå hva gjelder rentesettingen videre fremover; såkalt forward guidance. Akkurat dette vil nok være tema under pressekonferansen i da», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbankens morgenrapport.

Fed og amerikanske myndigheter har kommet med tunge tiltak for å støtte økonomien under krisetiden. Blant annet med dollarlikviditet.

«Tiltakene har sørget for å bedre forholdene i finansmarkedene, og Fed er nok nå i en situasjon hvor de vil la de allerede innførte tiltakene få virke. Samtidig er det grunn til å tro at Fed har fleksibilitet på tilbudssiden, i den forstand at allerede innførte tiltak kan justeres. Et vesentlig forhold er å kunne avhjelpe krisen i realøkonomien mer direkte, hvor støtteordninger (låneprogrammer) overfor både husholdninger og bedrifter kan utvides dersom nødvendig», skriver Gonsholt Hov.

Han legger til at det ventes en negativ BNP-vekst på 3,8 prosent for første kvartal. Den kalles for kun en forsmak, ettersom den store smellen ventes å komme i andre kvartal.