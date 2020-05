Analytiker: Blir trolig en av de mer pessimistiske rapportene vi har sett på lenge

Dagens viktigste begivenhet blir rentemøtet i Fed, og etter flere ekstraordinære tiltak i mars for å støtte økonomien, forblir renten trolig uendret i dag, ifølge økonomene i Nordea Markets.

«Renten er allerede nær null og sentralbanksjefen, Jay Powell, har tidligere vært tydelig på at negative renter ikke blir ansett som egnede i USA. Investorene vil som vanlig følge med argusøyne på Powells pressekonferanse. Tror Powell fortsatt på at det blir en rebound i andre halvår? Og blir det ny forward guidance om renten eller endringer i likviditets- og kredittprogrammene?»

Dette er ifølge analytiker Dane Cekov i Nordea Markets noen viktige spørsmål, blant mange, som investorene vil ha svar på.

Regionalt nettverk

Norges Bank legger siste hånd på den kommende renteprognosen denne uken. På bakgrunn av det vil sentralbanken i dag publisere resultatene fra en ringerunde til et utvalg av bedriftene i Regionalt nettverk.

Regionalt nettverk er Norges Banks viktigste temperaturmåler på norsk økonomi.

Forrige rapport fra mars viste at bedriftene begynte å merke de negative effektene av koronaviruset. I dag får vi vite mer om hvordan bedriftene ser på nåsituasjonen og deres utsikter for de neste seks månedene.

«På linje med en rekke andre økonomiske indikatorer fra Norge, blir dette trolig en av de mer pessimistiske rapportene vi har sett på lenge», skriver Cekov.

Men gitt den høye usikkerheten om økonomiens gjenåpning, både i Norge og i utlandet, vil den fremtidsrettede indikatoren ifølge Nordea-analytikeren ha mindre verdi enn vanlig.

Kraftig nedgang

Senere i dag får vi vite hvor kraftig smitteverntiltakene mot coronaviruset har rammet amerikansk økonomi, når BNP-tallene for 1. kvartal blir publisert. Det ventes den kraftigste nedgang i BNP siden finanskrisen; konsensus er et fall på 3,9 prosent over kvartaleti 1. kvartal.

«Sentralbanken og myndighetene i USA har iverksatt noen av de kraftigste stimuli vi har sett i nyere tid for å hjelpe økonomien. Det vil løfte BNP-veksten når restriksjonene fjernes», mener Cekov.