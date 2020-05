Rystad Energy: – Vil få noen negative overraskelser til

– Det er utvilsomt det vanskeligste kvartalet for en oljemarkedsanalytiker i historien å forstå ordentlig, sier sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy, Bjørnar Tonhaugen til Finansavisen onsdag.

Fra morgen av onsdag så prisen på Brent-olje ut til å stabilisere seg i overkant av 21 dollar fatet, men at den vil bli værende her er vanskelig å spå.

– For det første så vet ingen nøyaktig hvor lav etterspørselen i markedet er akkurat nå, ikke engang fra alle raffineriene i verden. Og når det er så stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, og et stort behov for å redusere oljeproduksjon, kan det hende det allerede har skjedd uten at analytikerne har plukket det opp, sier Tonhaugen.

– Man har så mange bevegelige deler i oljemarkedet, i tillegg til at prisen og markedet blir veldig nervøst og usikkert, og vil reagere voldsomt. Så dette er nok det vanskeligste jeg har opplevd som oljeanalytiker å analysere.

– Må vi belage oss på mer uro og nedsiderisiko?

– Ja, vi må det, men jeg tror ikke bunnen er så langt unna, sier Tonhaugen, og fortsetter:

– Markedet får nå litt optimisme på grunn av blant annet signalene om at etterspørselen kan ta seg opp igjen fordi Frankrike og Spania planlegger å gjenåpne 11. mai, lagertall som var litt mindre forferdelige enn fryktet, men jeg tror vil få noen negative overraskelser til.

– Blant annet at vi faktisk kan gå tom for lagringskapasitet, det vil si den praktiske lagringskapasiteten, før det blir bedre. Det betyr at man må være litt forsiktig en liten stund til, før man ser den faktiske bunnen utspille seg, sier Rystad-toppen.

Oljeprisen blir også avgjørende for hvordan det går i tankmarkedet.

Se mer i dagens morgensending her: