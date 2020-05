Oppsving for olje

Brent-oljen er opp 1 dollar pr. fatet i morgentimene i dag, til 21,4 dollar pr. fat, mens WTI-ojen stiger med 1,8 dollar pr. fat, til 14,2 dollar.

Oppturen kommer etter at tall fra USA viser at oljelagrene ikke fylles like raskt som tidligere, skriver DNB Markets i markedskommentaren på onsdag.

Nå vurderer viktige oljestater som Texas, Nord-Dakota og Oklahoma å definere oljeproduksjon til lave oljepriser som sløsing med ressurser. Ifølge DNB vil det å bestemme at oljeproduksjon under visse oljepriser er økonomisk søppel, gjøre det mulig for statene å iversette drastiske tiltak for å stabilisere prisene. Som for eks. påbud om produksjonskutt eller la operatører stenge brønner.