Mot revansje på Wall Street

I går åpnet Wall Street solid i pluss, men falt utover dagen og endte i rødt. Dow Jones gikk ned 0,13 prosent, mens S&P 500 falt 0,52 prosent. Nasdaq Composites sank hele 1,40 prosent.

Av førhandelen onsdag går det mot oppgang igjen.. Dow Jones futures er opp 0,64 prosent. S&P 500 stiger 0,79 prosent, mens Nasdaq Composites løftes med 0,97 prosent i førhandelen.

Kvartalstall

Det skjer samtidig som oljeprisen og de fleste europeiske børsene styrker seg onsdag. Samt at det både i USA og i andre land er planer om å gjenåpne økonomien gradvis i kampen mot coronaviruset.

Flere store selskap skal vise frem sine regnskapsrapporter for første kvartal onsdag. Spotify, Boeing og Mastercard sine tall kommer før stengetid, mens etter at Wall Street stenger kommer tall fra Tesla, Facebook, Microsoft og Ebay.

Rentebeskjed

Klokken 20.00 norsk tid kommer det også rentebeskjed fra den amerikanske sentralbanken. Klokken 20.30 skal sentralbanksjef Jerome Powell holde pressekonferanse.

«For vår del forventer vi at renten blir liggende på dette nivået i overskuelig fremtid. Det etterlyses imidlertid at Jerome Powell (sentralbanksjef) kan være noe mer konkret enn han har vært til nå hva gjelder rentesettingen videre fremover; såkalt forward guidance. Akkurat dette vil nok være tema under pressekonferansen i da», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbankens morgenrapport.

BNP

Fed og amerikanske myndigheter har kommet med tunge tiltak for å støtte økonomien under krisetiden. Blant annet med dollarlikviditet.

«Tiltakene har sørget for å bedre forholdene i finansmarkedene, og Fed er nok nå i en situasjon hvor de vil la de allerede innførte tiltakene få virke. Samtidig er det grunn til å tro at Fed har fleksibilitet på tilbudssiden, i den forstand at allerede innførte tiltak kan justeres. Et vesentlig forhold er å kunne avhjelpe krisen i realøkonomien mer direkte, hvor støtteordninger (låneprogrammer) overfor både husholdninger og bedrifter kan utvides dersom nødvendig», skriver Gonsholt Hov.

Han legger til at det ventes en negativ BNP-vekst på 3,8 prosent for første kvartal. Disse tallene kommer klokken 14.30 norsk tid. Den kalles for kun en forsmak, ettersom den store smellen ventes å komme i andre kvartal.