USAs BNP synker dramatisk: – Økonomien er i fritt fall

Analytikerne har ventet et stort fall i økonomien i USA. I dag kom tallene.

Tallene viser at BNP i USA i første kvartal har blitt redusert med 4,8 prosent ifølge foreløpige tall, noe som også viser seg i de millionene som har blitt arbeidsløse på kort tid.

På forhånd var det ventet en nedgang på 4,0 prosent, ifølge Direkt Makro. Det private forbruket var ned 7,6 prosent.

– Økonomien er i fritt fall. Dette er verre enn resesjonen under finanskrisen, sier Sung Won Sohn, en økonomiprofessor ved Loyola Marymount University til Reuters, og legger til:

– Vi kommer til å se mange konkurser i små og mellomstore bedrifter.

Til tross for at dette fallet i BNP er makrant, er det forventet at den største smellen på BNP-verdien vil komme i andre kvartal.

Fed-forventninger

Hovedgrunnen til nedgangen i Amerikas BNP er at konsumentene har sluttet å bruke penger og færre investeringer fra bedrifter.

Meglerne i Oxford Economics tror ikke Fed vil gå til drastiske tiltak onsdag.

– Vi forventer at Fed vil gjøre hva enn de kan, så lenge det er behov for det, for å støtte økonomisk aktivitet, sier økonom Kathy Bostjancic i Oxford Economics til USA Today.

Bostjancic tror Fed vil holde ratene på null prosent «til økonomien rister av seg sjokket og er på vei til å nå stabillitet».

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken er enig. Han skriver følgende i sin morgenrapport i dag:

«Tiltakene har sørget for å bedre forholdene i finansmarkedene, og Fed er nok nå i en situasjon hvor de vil la de allerede innførte tiltakene få virke. Samtidig er det grunn til å tro at Fed har fleksibilitet på tilbudssiden, i den forstand at allerede innførte tiltak kan justeres. Et vesentlig forhold er å kunne avhjelpe krisen i realøkonomien mer direkte, hvor støtteordninger (låneprogrammer) overfor både husholdninger og bedrifter kan utvides dersom nødvendig.»