Polaris Media med oppdatert årsregnskap

Siden styret i Polaris Media i slutten av mars besluttet å droppe utbytte for 2019 fra morsselskapet, må man endre utbytter og konsernbidrag fra datterselskap til Polaris Media i regnskapet. Det opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.

Polar Media har nå utarbeidet et oppdatert årsregnskap for selskapet, hvor resultat etter skatt er blitt redusert med 95 millioner kroner, som en følge av redusert mottatt konsernbidrag fra datterselskap. I tillegg er balansen justert for droppe utbytte på 90 millioner kroner og avgitte konsernbidrag på 62 millioner kroner.

Konsernregnskapet for 2019 blir ikke påvirket av endringene.

Selv om mediehuset dropper utbytte, bedyrer selskapet at avgjørelsen ikke innebærer noen form for endring i selskapets utbyttepolitikk, som er at utbytte skal være stabilt over tid og utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt.