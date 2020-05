Teknologigigantene har presentert kvartalstall. Både Microsoft og Facebook knuste forventningene. Aksjene skyter til værs i etterhandelen.

Imponerende reklameinntekter ga høy omsetning

Facebook beroliget investorer etter å ha presentert bedre reklameinntekter enn ventet. Dette ga selskapet en omsetning på totalt 17,74 milliarder dollar, mot 15,077 milliarder dollar ved samme periode i fjor.

Dette hjalp selskapet til et resultat på 1,71 dollar per aksje, mot 0,85 dollar per aksje for samme kvartal i fjor.

I tillegg har den sosiale plattformen også blitt gagnet av coronasituasjonen. Aktiviteten på Facebooks tjenster har skutt til værs siden en stor del av verdens befolkning ble satt i karantene som følge av coronasituasjonen. På plattformens meldingstjenester, Messenger og Whatsapp, steg aktiviteten med over 50 prosent, hevder selskapet.

Overgikk analytikernes forventninger

Også Microsoft imponerte stort med de seneste kvartalstallene som ble presentert etter børsslutt. Selskapet med avvikende regnskapsår la frem tallene for tredje kvartal etter at børsen stengte onsdag.

Mens analytikerne ventet en omsetning 33,66 milliarder dollar og et resultat per aksje på 1,26 dollar, overgikk Microsoft forventningene med 35,02 milliarder dollar i omsetning som 1,40 dollar resultat per aksje.