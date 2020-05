Borr Drilling utsetter årsrapporten i siste liten

Ifølge finanskalenderen skulle Borr Drilling ha lagt frem årsrapport for 2019 torsdag. Litt over klokken 8 denne morgenen børsmelder selskapet at årsrapporten er utsatt. Den vil nå komme senest 15. juni. Borr Drilling forklarer dette med coronaviruset og hjemmekontor.

«Virkningen fra coronaviruset har hatt vesentlig effekt på tvers av offshoresektoren. Det er økt usikkerhet i sektoren og over hele verden. Dette og forsinkelser i logistikken som følge av fjernarbeid, inkludert forstyrrelser i transport og begrenset tilgang til fasiliteter, støttepersonell og profesjonelle rådgivere, har resultert i at selskapet må utsette årsrapporten», opplyser selskapet.

Borr Drilling har hatt et tungt år så langt på børsen. Aksjekursen har falt 90,62 prosent hittil i år. Selskapet sliter med likviditeten, og Arctic Securities spår at Borr Drilling går konk om kort tid.

PS! 29. mai kommer rapporten for første kvartal.