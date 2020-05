Strateg: –Her er aksjer «billige»

– Ser man på USA er aksjer langt fra billig. Utenfor USA derimot, er aksjer billigere, mener sjefstrateg i JPMorgan Asset Management, David Kelly til Bloomberg, og fortsetter:

– Aksjer i fremvoksende markeder ser relativt billige ut i dagens marked.

På spørmål om ikke det vil være vanskeligere for fremvoksende marked, i land som ikke har samme pengepolitiske styrke, å hente seg inn igjen etter coronaviruset, svarer Kelly:

Faktum er at mange av disse landene har en mye yngre befolkning. Et land som India vil lettere kunne komme seg etter coronaviruset, enn for eksempel Japan, fordi det har en langt yngre befolkning.

Han peker på verdensøkonomien er på «hold» til man finner en vaksine for coronaviruset.

– Det er fint at det finnes behandling og vi håper dødstallene kommer ned, men uansett hva myndighetene sier kommer ikke folk til å gå tilbake til sine vanlige liv før de føler seg trygge. Og vi er langt unna det, sier Kelly.

– Hvert fall i Europa og USA. Men i land som Korea, Taiwan, New Zealand og Australia, Hong Kong og delvis Kina, ser det ut til at de verste problemene med viruset er over.

– Det gjør at østlige deler av Asia vil ha en sterkere gjeninnhenting enn resten av verden.