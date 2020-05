Wall Street endte i rødt etter at det har kommet en rekke svake nøkkeltall den siste tiden. I går var antall jobless claims verre enn fryktet igjen. Mer enn 30 millioner amerikanere søkt om ledighetstrygd siden USA gikk inn i lockdown som følge av coronavirusutbruddet.

«Markedene virket å innse at de store skadene kommer i andre kvartal. At ikke første kvartal vil være i nærheten av like ille», skriver Michael Hewson, sjefsanalytiker i CMC Markets i en morgenrapport.

Også arbeidsledigheten i Europa var høy, på 7,4 prosent i mars. De siste dagene har det også kommet BNP-tall fra første kvartal i USA, Spania og Frankrike, som alle har vært svakere enn ventet.

Michael Hewson mener det ikke er noen tvil om at tallene for andre kvartal blir langt verre, og at første kvartal bare er en forrett.

«Dette førte til en skarp revurdering av sannsynligheten for en V-formet utvikling, som har ført til store deler av oppturen den siste måneden. En annen årsak til gårsdagens nedgang kan godt ha vært at flere har tatt gevinst for måneden og uken, spesielt med tanke på at flere europeiske land har fri 1. mai», skriver Hewson.

Han trekker frem at det europeiske aksjemarkedet har hatt den beste måneden siden oktober 2015, mens det var den beste måneden for S&P 500 siden 1987.

Store deler av markedene i Asia er stengt 1. mai, men det er åpent i Australia og Japan. I Australia er det nedgang på hele 5 prosent på S&P/ASX 200, mens Nikkei-indeksen i Japan er ned 2,84 prosent.