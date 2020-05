Massive kutt fra Ryanair - 3.000 jobber forsvinner

I en fersk pressemelding fra Ryanair skriver selskapet at de på grunn av situasjonen rundt Covid-19 ser seg nødt til å ta drastiske grep.

Selskapet kutter 3.000 jobber, og sier de vil klage inn det selskapet mener er ulovlige bankgarantier fra myndighetene.

Kraftig nedgang i flytrafikk

Ryanair forventer å operere mindre enn én prosent av deres planlagte flyprogram i april, mai og juni 2020.

Flytrafikken for første kvartal, med mindre enn 150.000 passasjerer, er 99,5 prosent bak budsjetterte 42,4 millioner passasjerer i første kvartal.

Ryanair tror det vil ta minst to år før flytrafikken normaliseres, tidligst sommeren 2022, og det kan føre til at 3.000 piloter og kabinansatte mister jobben, ulønnet permisjon og 20 prosent kutt i lønningene.

Ser tap

Ryanair skriver videre at de ikke kan komme med noe konkret guiding for regnskapsåret som slutter mai 2021, men selskapet forventer å legge frem tap på over 100 millioner euro i første kvartal, med videre tap i andre kvartal - som pleier å være deres sesongmessig beste kvartal, grunnet en kraftig nedgang i flytrafikk grunnet Covid-19.

Ulovlig «doping»

Flyselskapet mener også det vil være utfordrende å konkurrere med andre flyselskaper som blant annet SAS, Lufthansa og Norwegian, som de mener alle mottar ulovlige bankgarantier fra myndighetene, eller det Ryanair henviser til som «doping».

Ryanair peker på at den statlige støtten, som hovedsaklig består av lånegarantier, er i strid med EU-regelverket og vil skape en forvrengt konkurransesituasjonen i flere år fremover.

Selskapet vil klage inn - og ha en rettslig prøving av bankgarantiene i EU-domstolen.

Se hele meldingen her.