Kan kvartalstallene stoppe oppturen?

Rapporteringssesongen har så langt vært positiv for mange selskaper. Tesla overrasket markedet onsdag kveld da selskapet kunne melde om positivt driftsresultat på 16 millioner dollar i første kvartal. Torsdag meldte Amazon om en omsetningsvekst på 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Også Apple, Facebook og Microsoft leverte gode resultater på tross av virusuroen.

Alle selskaper hadde imidlertid ikke like stor grunn til å juble over kvartalstallene. DNB leverte denne uken langt svakere kvartalsresultater enn analytikerne forventet og ble umiddelbart straffet med en fem prosent nedgang i aksjekursen. I løpet av handelsdagen hentet aksjen seg inn igjen. Aker Solutions meldte i sin kvartalsrapport at de forventer et inntektsfall i 2020 på 30 prosent mens Subsea 7 rapporterte et kvartalsresultat på drøyt 70 millioner under analytikernes forventinger og ble straffet med en kursnedgang på 0,87 prosent.

Selv om årets første kvartal utvilsomt bærer preg av koronasituasjonen blir andre kvartal sannsynligvis verre. Vi må ikke glemme at koronakrisen kun har vært gjeldende for mars og deler av februar i første kvartal, mens den vil prege alle månedene i Q2.

Under ser du en oversikt over noen av selskapene som slipper kvartalstall kommende uke:

Norge

Orkla 5. mai Aker BP 6. mai Schibsted 6. mai NEL 7. mai Yara 7. mai Equinor 7. mai

Tradere ser i neste uke også frem til å følge med på om oljeprisen kan fortsette oppgangen, eller om ubalansen i markedet fremdeles er så stor at vi igjen kan få oljepris under 20 dollar fatet. Flere spekulerer i at myndighetene vil oppheve den såkalte «Jones Act» noe som eventuelt vil gi et større tilbud av tankskip til lagring av olje i USA.