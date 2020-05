Strateg ser over 55 prosent oppside i Bitcoin

Hittil i år har Bitcoin gått motsatt vei av aksjemarkedet og steget 28,5 prosent. Til sammenligning har S&P 500-indeksen falt 12,4 prosent i tilsvarende periode.

Ser oppside i Bitcoin

«Vi er positive til de neste 12 månedene og forventer at prisene vil fortsette å gå oppover mot 20.000 dollar og muligens mer», skriver David Grider, ledende digital strateg hos Fundstrat ifølge Marketwatch.

Fundstrat mener Bitcoin vil stige til 14.350 dollar i løpet av de neste 12 månedene.

Nicholas Colas, medgründer av DataTrek Research, peker på at Bitcoin tjener på coronaviruset. Han begrunner det med at investeringer i Bitcoin i disse tider kan være et subsitutt for de som gambler på spill.

Pessimistisk

Senior markedsanalytiker hos Oanda, Edward Moya, er uenig med Grider og er litt mer pessimistisk.

«Bitcoin kan ha et par flere forsøk på å slå tilbake mot det psykologiske motstandsnivået 10.000 dollar, men akkurat nå ser det ut til at grunnleggende faktorer lett kan støtte det», skrev Moya ifølge Marketwatch.

Det siste året har Bitcoin steget 58,6 prosent, mens den er opp 37,4 prosent den siste måneden. Lørdag var den opp 3 prosent til 9,216,3 dollar. Det vil si at Grider ser en oppside på 55,7 prosent i Bitcoin.