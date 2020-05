Oljefondet øker eierandelen i cruise

Oljefondet har i det siste økt beholdningen i kriserammede Carnival, et av verdens største cruiserederier, skriver Bloomberg. I likhet med oljefondet, har Saudi-Arabias statlig investeringsfond tidligere også kjøpt aksjer i Carnival.

Øker i cruise etter kurskollaps

Økningen kom etter at reiseselskapene har blitt hardt rammet av coronaviruset. Hittil i år har Carnival-aksjen falt 72,6 prosent. Den er imidlertid opp 64,1 prosent den siste måneden, men ikke stor nok oppgang til å hente inn store deler av fallet.

«Når verdien av eiendelene synker, vil du se Norges Bank gjennomgå en betydelig rebalansering i porteføljen. Det er ikke typisk at Norges Bank inntar opportunistiske stillinger», sa Patrick Schena, en av lederne av SovereigNet.

Cruisegiganten gikk også nylig gjennom en refinansiering, der selskapet hentet inn 6 milliarder i friske penger. 1,25 milliarder dollar var i ny egenkapital og 4,75 milliarder i obligasjonslån.

Dobler i Shell

Oljefondet økte også eierandelen Royal Dutch Shell i løpet av mars. 24. mars passerte oljefondet en eierandel på 5 prosent i shell, mens eierandelen var på 2,55 prosent i utgangen av 2019.

«Det har vært mye volatilitet de siste tre eller fire månedene, men Norges Bank tenker langsiktig. Shell fokuserer faktisk ikke bare på olje- og gass, men posisjonerer seg for en renere energiframtid», sa Peter Fusaro, styreleder for Global Change Associates, et New York-basert energirådgivningsfirma ifølge Bloomberg.

Ifølge Bloomberg har oljefondet også kjøpt aksjer i verdens største gruveselskap BHP Group og Liberty Broadband.