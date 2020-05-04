Dette skjer i dag – mandag
Her er finanskalenderen for mandag 4. mai.
Børs
Resultat pr. 1. kv.:
Bank2
Makro:
Norge: Registrert arbeidsledighet april, kl. 10.00
Kina: Caixin PMI industri april, kl. 03.45
Spania: PMI april, kl. 09.15
Italia: PMI april, kl. 09.45
Frankrike: PMI industri april, kl. 09.50
Tyskland: PMI industri april, kl. 09.55
ØMU: PMI industri april, kl. 10.00
USA: Industriordrer mars, kl. 16.00
Annet:
Norwegian Air Shuttle: Ekstraordinær generalforsamling, digitalt møte, kl. 08.30
Playsafe Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00
Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00
Utenlandske:
Fingerprint Cards
Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)