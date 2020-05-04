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Dette skjer i dag – mandag

Her er finanskalenderen for mandag 4. mai.

NORWEGIAN: Avholder ekstraordinær generalforsamling mandag. Her ved konsernsjef Jacob Schram. Foto: Iván Kverme
Børs
Siri Knutsen Vosgraff
Publ. 06:48 - 4.05.20 | Oppd. 06:52

Resultat pr. 1. kv.:

Bank2

Makro:

Norge: Registrert arbeidsledighet april, kl. 10.00

Kina: Caixin PMI industri april, kl. 03.45

Spania: PMI april, kl. 09.15

Italia: PMI april, kl. 09.45

Frankrike: PMI industri april, kl. 09.50

Tyskland: PMI industri april, kl. 09.55

ØMU: PMI industri april, kl. 10.00

USA: Industriordrer mars, kl. 16.00

Annet:

Norwegian Air Shuttle: Ekstraordinær generalforsamling, digitalt møte, kl. 08.30

Playsafe Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

Fingerprint Cards

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Dette skjer i dag
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