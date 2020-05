Meglerhusene slakter Aker Solutions-aksjen

Meglerhuset Arctic Securities nedgraderer sin anbefaling på Aker Solutions til en salgsanbefaling fra tidligere hold, og kutter kursmålet til 4 kroner per aksje fra tidligere 8,40 kroner.



Kepler Cheuvreux på sin side, nedgraderer aksjen til hold fra tidligere kjøp.

Det fremgår i en analyseoppdatering fra selskapet mandag morgen.

Til tross for at mye av det negative allerede er priset inn i aksjekursen ifølge meglerhuset, så tror de investorene vil holde seg unna aksjen inntil markedet har stabilisert seg og utsiktene for ordreinntak kommer tilbake, skriver TDN Direkt.

Nedgraderingen begrunnes med blant annet for høye konsensusforventninger for 2021-2022 ebitda, lav oljepris og lavere investeringer fra oljeselskapene, lav inntjeningsvisibilitet og potensielt brudd med lånebetingelsene i fjerde kvartal 2020.

Anbefaler hold

Kepler Cheuvreux er imidlertid noe mindre nådeløst enn konkurrenten. Meglerhuset gir Aker Solutions en litt snillere hold-anbefaling fra tidligere kjøpr, og kutter kursmålet til 7 kroner per aksje fra tidligere 10, skriver TDN Direkt.

«Svakere ordreinntak i andre-fjerdekvartal 2020 har blitt forventet siden uroen startet i første kvartal 2020, men påvirkningen på marginene ser mer alvorlig ut enn vi tidligere har spådd. Vi nedjusterer dermed marginestimatet vårt for dette året og 2021 betydelig (justert EBITDA-henholdsvis -32 prosent og -21 prosent)», skriver meglerhuset i rapporten.



Kursen står i skrivende stund på 6,26 kroner per aksje og har falt 74,60 prosent siden årsskiftet.