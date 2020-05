Fearnley Securities opprettholder kjøpsanbefalinger på tankrederi

Fearnley Securities opprettholder sine kjøpsanbefalinger på tank-rederiene, men oppmuntrer investorer til å bruke denne kvartalssesongen til å ta gevinst, skriver TDN Direkt.

Det fremgår av meglerhusets sektorrapport «Curb Your Enthusiasm», fremlagt søndag kveld.

«Veien er klart nedgående»

Fearnley-analytikerne Espen Landmark Fjermestad og Peder Nicolai Jarlsby skriver at det kan være en innhenting i ratene gjennom et nytt nedsalg i oljemarkedene på svært kort sikt, men forbi dette er veien klart nedadgående.

Analytikerne viser til at man går inn mot en inntjeningssesong hvor resultatregnskapet vil overgå fjerde kvartal 2019. Meglerhuset ser kvartalsvise utbytter på 4 til 8 prosent i DHT Holdings, Euronav og Frontline og på 5 prosent i Hafnia, skriver TDN.

Drivet i tankmarkedet har bygget seg opp ytterligere inn mot andre kvartal, noe som i forrige uke kulminerte i ekstraordinære handelsvolumer. Men man bør også stille spørsmål ved varigheten av denne entusiasmen, poengterer Fjermestad og Jarlsby.

«Hva skjer når oljemarkedet finner balansen, oljeprisene bedrer seg og contangoen flater ut? Enda viktigere, hva skjer med tank-markedet når store produsenter som Saudi-Arabia og Russland reduserer produksjonen med 25 til 30 prosent, eller når ekstraordinære volumer av produksjon er stengt ned på tvers av globen på grunn av ensifrede fysiske priser», skriver analytikerne.

Meglerhuset øker rate-estimatene for andre kvartal 2020 til 85.000 dollar pr dag for VLCCer. Samtidig oppjusterer meglerhuset 2020-estimatene med om lag 20 prosent, utelukkende på grunn av endringen i estimatet for andre kvartal.

"Vi opprettholder estimatene for andre halvår 2020 og 2021 for nå, men fremhever nedsiderisiko på disse tallene", skriver meglerhuset.