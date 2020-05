Meglerhus oppjusterer DNB-aksjen

Meglerhuset Kepler Cheuvreux øker kursmålet på DNB-aksjen til 143 kroner per aksje fra tidligere 133 kroner. Kjøpsanbefalingen opprettholdes, skriver TDN Direkt.

Det fremgår i en analyseoppdatering mandag.

Meglerhuset skriver at DNB sine konservative tapsavsetninger tar ned risikoen. Videre skriver meglerhuset at DNB sin tilnærming virker mer konservativ enn de store svenske bankene. "Vi tror dette vil være fordelaktig for DNB fremover", skriver meglerhuset.

Estimatene for 2020 nedjusteres med om lag 12 prosent basert på høyere tapsavsetninger, mens estimatrevisjonen for 2021 og 2022 er begrenset. Gitt de allerede høye tapsavsetningene så tror meglerhuset at risikoen knyttet til DNB sine resultater er lavere fremover, noe som vil redusere egenkapitalkostnaden, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset Arctic Securities øker på sin side kursmålet til 150 kroner per aksje fra tidligere 145 og gjentar kjøpsanbefalingen i en oppdatering mandag.

Meglerhuset nedjusterer forventet EPS for 2020 med 23 prosent grunnet høyere lånetap, men peker på at lavere usikkerhet og solid kjerneinntjening medfører at DNB er i en sterk posisjon, ifølge TDN Direkt.

