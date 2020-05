Mot blåmandag for Wall Street etter Trump-uttalelse

Markedet påvirkes av forholdet mellom USA og Kina. De siste dagene har situasjonen tilstrammet seg etter at Trump truer med å innføre ekstra tariffer på handelen.

– Gjenopptagelsen av handelskrigen vil være skadelig for oljeprisene på lang sikt, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge nyhetsbyrået.

I skrivende stund er S&P 500-futures ned 0,99 prosent, mens terminkontraktene på Dow Jones og Nasdaq er ned henholdsvis 1,24 og 0,96 prosent.

«Enorme beviser»

Søndag kveld uttalte president Donald Trump at administrasjonen undersøker deres antakelser om at coronaviruset stammer fra et laboratorium i Wuhan, Kina.

– Sier du at du har beviser for at dette ikke er et naturlig virus? spør en uidentifisert mann.

– Vi har folk som ser på dette dypt. Meget dypt, svarte Trump.

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa søndag kveld til CNN at det finnes «enorme beviser» som underbygger Trumps uttalelser om at viruset stammer fra et laboratorium.

Trump mener også at over 90.000 amerikanere kan dø av viruset. Samlingen av de negative meldingene gjør at investorene sender børsene i rødt i førhandelen.