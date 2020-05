Analytiker: – Ser en del triggere som ikke er priset inn

– Trendene peker i samme retning: Software og semiconductor har vært bra, mens selskaper eksponert mot hardware har vært mer blandet, sier Arctic-analytiker Henriette Trondsen når hun oppsummerer stemningen i tech-sektoren til Finansavisen mandag.

– Jeg tror endel av IT-selskapene kan komme styrket ut av krisen, fordi corona kan drive omstillingen til sky, software, digitalisering og e-handel enda raskere, sier Trondsen, og legger til:

– Selskaper med en solid balanse og et digitalt produkt, der man ikke har leverandørproblemer, klarer seg best.

Kvartalssesong

Akkurat nå er fokuserer hun på selskapenes førstekvartalstall.

– Midt inne i resultatsesongen er fokus på hvem som klarer seg best og dårligst, men jeg tror man vil se den fulle effekten av corona først fra andre kvartal. Hittil har det ikke vært de største overraskelsene blant de selskapene jeg følger, sier Trondsen.

Hun peker på at Nordic Semiconductor rapporterte bra resultater med sterk ordrebok, som gir støtte for inntekter fremover. Mens det at både Google og Microsoft rapporterte om sterk vekst i skyprodukter, er noe et selskap som Crayon kan tjene på.

– Telenor har vært relativt nøytralt, sier Trondsen, som nå venter på et rush av flere kvartalsrapporter de neste to ukene:

– Adevinta og Schibsted tror jeg vil bli ganske hardt truffet av denne krisen.

Tre favoritter

Arctic-analytikeren har foreløpig ikke gjort noen store endringer i kjølvannet av corona, fordi hun mener mange av de underliggende trendene er de samme som før viruset brøt ut.

– Mine «top picks» er Kahoot, Crayon og Nordic Semiconductor, som jeg tror kan komme styrket ut av dette, sier Trondsen.

– Kahoot er en av de få selskapene som kan tjene på dagens krise. Økt fokus og pr på fjernundervisningsverktøyene deres fra bedrifter og lærere, har ført til at de har hatt en sterk brukervekst, sier analytikeren.

Hun mener det er noe selskapet bør klare å kapitalisere på på sikt, og få flere betalende brukere.

– Det gir de en enda sterkere posisjon enn før krisen, i tillegg til en solid balanse, sier Trondsen.

– Ingen leverandørproblemer

– Crayon har foreløpig ikke merket noen stor effekt av corona. Vi ser at Microsoft meldte om bra vekst i sky, software og videokonferanse. Det er noe Crayon også burde tjene på, sier tech-analytikeren, og fortsetter:

– De er selvfølgelig ikke immune mot utviklingen i økonomien, men de har ingen leverandørproblemer - fordi de ikke har noe hardware. I tillegg er innsalget deres til kunder at de kan spare inn endel kostnader ved å bruke Crayons software-løsninger.

Trondsen peker også på at 60 prosent av Crayons inntekter er rene fornyelser av software-kontrakter, og rundt 40 prosent av kundene deres er det offentlige.

– Det gir noe nedsidestøtte for inntekter.

Crayon er opp 4,8 prosent den siste måneden, men kun 1,4 prosent siden årsskiftet.

Ser triggere

Det siste selskapet Trondsen trekker frem er Nordic Semiconductor.

– Aksjen har godt veldig bra i det siste og selskapet har også levert bra, sier Trondsen.

Hun trekker frem digitalisering, «internet of things» - og at det vil være en chip i det meste fremover, som positivt for selskapet.

– Jeg tror også det vil være en del triggere for Nordic i år, som ikke er reflektert i aksjekursen, sier Trondsen, før hun føyer til:

– Jeg hadde ikke blitt overrasket hvis Apple lanserer en sporingsbrikke hvor teknologi fra Nordic Semiconductor blir brukt.

Nordic Semiconductor har steget 28 prosent den siste måneden, men kun 5,5 prosent siden årsskiftet.

Se helt intervjuet i videoen øverst i artikkelen.