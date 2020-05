Diana Shipping har gjennom et heleid datterselskap inngått en timecharter-avtale med Pacbulk Shipping for Capesize-skipet «Seattle» for en periode inntil minimum 1. oktober 2021 og maksimalt til 31. desember 2021, ifølge TDN Direkt.

Det fremgår av en melding fra selskapet mandag.

Bruttoraten er på 12.300 dollar pr dag og det er en kommisjon på fem prosent betalt til tredjeparter, opplyses det.