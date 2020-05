Havyard sikret enighet om kriseplan

Kriserammede Havyard Ship Technology (HST) har sikret avtale som sikrer ferdigstillelse og overlevering av skip som var/er under utrustning ved verftet, går det frem av en børsmelding.

Selskapet er enige med redere, GIEK, banker og garantister. Dette sikrer ferdigstillelse og levering av ordrebok på seks skip. Fm av dem skipene bygges i tyrkiske Cemre.

Kontraktene vil bli overført fra HST til New Havyard Ship Technology AS (NHST), et heleid datterselskap av HST. Sistnevnte selskap skal ferdigstille skipene, og de siste fartøyene skal leveres rundt midten av 2021.

«Verftsvirksomheten i Havyard Group ASA blir videreført i NHST, og gruppens videre satsning innen skipsbygging vil bli videreført av dette selskapet», heter det i børsmeldingen.