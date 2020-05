Tidligere analytiker spår et børskollaps på 40 prosent

Will Meade, en tidligere analytiker for Goldman Sachs, sa ifølge Marketwatch at resten av 2020 ser mørkt ut. Han tror aksjemarkedet vil falle 40 prosent, og ser likheter med dot com-boblen i 2000.

Ny bunn dersom historien gjentar seg

«Nasdaq-indeksen i 2000 gjorde et lignende rekyl etter en kraftig nedgang som i år. Den kollapset 40 prosent, før den hadde en oppgang på 42 prosent, noe som hentet inn fallet med 61,8 prosent. Oppgangen stoppet før indeksen falt 43 prosent til en ny bunn fire måneder senere», sa Meade ifølge Marketwatch.

Han peker også på at presidentvalget i horistonten, som det også var i 2000, skaper ekstra risiko og usikkerhet.

Aksjestrateg er uenig

Aksjestrateg Michael Wilson i Morgan Stanley, er ifølge Marketwatch uenig med Meade. Han mener aksjemarkedet vil gå inn i en liten korreksjon, før oppgangen fortsetter.

Wilson peker på ubegrenset støtte fra sentralbanker og stater som iverksetter tiltak. Han mener det vil føre til rekyl i inflasjonen og veksten etter at coronakrisen er under kontroll.