Trygve Hegnar kommenterer utviklingen på Oslo Børs, som var ned igjen mandag. Oljeprisen var tilnærmet uendret på litt over 26 dollar for Brent-oljen. Den store nyheten mandag var at flyselskapet Norwegian fikk med seg obligasjonseiere og leasingselskapene på en redningsoperasjon, og konverteringen av gjeld til aksjer til en kurs på 3,8 kroner økte antallet aksjer med 2,98 milliarder til 3,14 milliarder.