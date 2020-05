Nordnet-proffene tror på børsfall

April-statistikk fra Nordnet viser at aktive, profesjonelle kunder omsatte finansielle instrumenter for 6,5 milliarder kroner i april, fordelt på i snitt 17.000 handler per dag.

Den totale handelen fordelte seg med fem milliarder på aksjer og finansielle derivater (warrants, opsjoner og forwardkontrakter) på over 1,5 milliarder kroner.

– I motsetning til mars har april vært en svært hyggelig måned i verdens aksjemarkeder. Ved hjelp av store og omfattende tiltakspakker fra verdens sentralbanker har de globale markedene steget 10-15 prosent. Nå blir det spennende å se om markedet kanskje har steget for mye på kort tid, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i en kommentar.

– Vi ser også at omsetningen blant våre tradere at finansmarkedet at volatiliteten var noe lavere enn i mars, noe som ikke er ideelt for tradere, fortsetter han.

Ekstremt i Frontline

På omsetningstoppen finner vi Equinor, som til tross for et oljeprisfall på 25 prosent.utviklet seg omtrent flatt i april.

– Vi fikk også vite at Equinor kutter utbyttet med 67 prosent, noe som skulle tilsi at aksjen skulle falt mer, sier Johannesen.

Frontline og DNB svingte voldsomt fra dag til dag i april, noe som representerte gode muligheter for å tjene penger både på opp- og nedsiden i løpet av april.

– Frontline opplever i lys av oljekrisen en enorm etterspørsel etter sine tankskip, noe som har dratt ratene opp på ekstremt høye nivåer, og vi ser nå at flere rederier inngår kontrakter på 6-12 måneder til skyhøye fraktrater. Dette lover godt for inntjeningen til Frontline ut 2020, sier Johannesen.

Tror på børsfall

Samtidig ser investeringsøkonomen at såkalte «sikringsprodukter» handles langt mer enn før.

– Dette viser at stadig flere kunder er opptatt av å kunne «sikre» seg i perioder med stor markedsuro. Tilgjengeligheten av disse produktene har blitt så god at vi ser en stadig økende trend der både profesjonelle og privatpersoner handler disse. I april har profesjonelle tradere kjøpt «bear»-produkter, som indikerer at flere tror at markedet har steget for mye på kort tid og ønsker å sikre seg om børsen skulle snu sørover igjen, avslutter han.

Mest omsatt, april

1) Equinor: 789.971.230 kroner

2) Frontline: 346.053.025 kroner

3) DNB: 344.628.937 kroner

4) Oasmia Pharmaceutical AB: 304.587.216 kroner

5) Aker BP: 303.282.354 kroner

6) Idex Biometrics: 162.709.811 kroner

7) XACT OBX Bear (derivat): 147.567.703 kroner

8) XXL: 145.000.727 kroner

9) SoftOX Solutions: 136.192.323 kroner

10) Yara: 135.495.369 kroner